Ks. prof. Guz: Nie wchodźmy na kręte drogi diabła

– Grzech Judasza w aspekcie jego ludzkiego rozumu polega na definitywnym zwątpieniu w prawdy Boże i we wszystkie pozostałe. Czyż chcemy przynależeć do Judaszów, zdrajców Boga, czy też do światłych, rozumnych, mądrych i świętych pokoleń dzieci Bożych przynależących do prawdziwego Boga na wieki? – pytał w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 2019 r., ks. prof. Tadeusz Guz.