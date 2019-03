Ks. prof. Dariusz Oko: Sieroty po komunie chcą wprowadzić genderyzm i różowy marksizm

Mateusz Jegliński 11.3.19 22:28

Jak zwykle Zabłysła napisała mnóstwo słów i jak zwykle ani jednego słowa prawdy. Załgana do szpiku kości lewaczka pisze tylko, jak to niby homo jest prześladowane. Jakie to traumy przeżywają ci, którzy są nazywani pedałami. Ale hetero oczywiście żadnych traum nie mogą przeżywać, gdy homo ich nazywa homofobami, bo to homo są wielkimi miłośnikami ludzi a nie hetero, którzy potrafią nowego człowieka począć i wychować i go kochać takim jakim on jest. Lewaczka, jako obrzydliwa kłamczucha łże, że każdy homo, który odebrał sobie życie uczynił to z powodu zaszczucia i przezywania od pedałów. Jakoś załganej lewaczce nie przyszło do głowy, że ktoś taki może targnąć się na własne życie właśnie dlatego, że jest homo, że widzi chłopców z dziewczynami, że wie, że te związki to prawdziwa miłość, która przyniesie owoce a jemu podobają się chłopcy a jej dziewczyny. Czuje, że jest coś nie tak i to jest trauma. A jaką radę maja dla takich ludzi homo? Czy litują się nad tymi ludźmi, czy starają się im pomóc? Oczywiście, nie. Jeżeli, ktoś się nie zadeklaruje jako homo, to jest ich śmiertelnym wrogiem i ja się pytam ilu takich odrzuconych przez homo targnęło się na swoje życie? Jesteś załganą lewaczką córką diabła. Twoje fikołki myślowe nie tylko są żałosne ale i podłe. A ile dzieci wychowywanych przez rodziców lgbt popełniło samobójstwa? Nikt homo nie dręczy zakłamana lewaczko, tylko nie chce, żeby mu na głowę wchodził. W szkołach, w wojsku też są odmieńcy i nie koniecznie homo i nikt się ich nie czepia, zanim sami nie zaczną zaczepiać. Jak byłem w armii chłopak robił serwetki, miał taka pasję i co i nic. Nie jeden nawet zamawiał u niego te serwetki. W mojej jednostce na 700-800 chłopa rozpoznano jednego homo a drugiego podejrzewano i co. Wszyscy byli ciekawi jak oni wyglądają i po krótkich rozmowach z nim każdy miał swoje problemy, bo homo to nie była nasza bajka. Nie załgana lewaczko, nikt twoich dziwaków z lgtb się nie czepia to oni nas hetero ciągle atakują, jak ostatnio 200 bab zablokowało rondo w Warszawie. Kiedyś agent KGB powiedział tak, że jak homo przestanie być potrzebne dla tych którzy chcą objąć władzę nad światem, to ten problem zniknie w ciągu jednego dnia. A twoje ckliwe wydumane i do końca zakłamany przykłady opresji dla lgbt to se zabierz do postępackiej Holandii.