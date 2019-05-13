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Ks. prof. Dariusz Oko obnaża prawdę o islamie. Mocny film! 13.05.2019, 13:15
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Ks. prof. Dariusz Oko obnaża prawdę o islamie. Mocny film!

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  • 21:37 xD 13.5.19 13:20

    Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie to ten sam poziom. Poziom dna.

  • Maria Blaszczyk 13.5.19 13:26

    Przypomniał mi się wściekły pies, co kąsa, zanim zdechnie z piosenki Jacka Kaczmarskiego o Sowizdrzale....
    No więc tak się zachowujecie.

    A pamiętacie, co Sowizdrzał chciał robić z tych, co się naśmiewają z łez?

    No cóż, tym razem chyba - na szczęście - nie będzie stosów.

    https://www.youtube.com/watch?v=L5sCm9-FX2Y

  • Mateusz 13.5.19 13:27

    Skoro obnażyliśmy islam to przyszedł czas na Stary Testament.

    ''Księga Powtórzonego Prawa 13:7-12
    Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego - nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie.''

    Księga Izajasza 14:21
    ''Przygotujcie rzeź dla jego synów
    z powodu niegodziwości ich ojca.
    Niech nie powstaną i nie wezmą świata w dziedzictwo,
    niech nie napełnią miastami powierzchni ziemi!''

    Jeśli kogoś interesuje więcej po prostu wpiszcie sobie najstraszniejsze cytaty z biblii.
    A katolików zapraszam do wyzywanie mnie od lewaków, szmat komunistycznych itp, wam to już niewiele pomoże.

  • Albert 13.5.19 13:30

    Te, kleruch, to teraz się będziesz licytować na to, która religia oznacza większą podłość, zaprzaństwo, ciemnogród, zbrodnie i ogłupianie ludzi?

    To niestety przegrasz. Islam to druga najgorsza zaraza w historii ludzkości. Ale pozycja lidera jest niezachwiana.

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