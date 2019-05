Ks. prof. Dariusz Oko obnaża prawdę o islamie. Mocny film!

Mateusz 13.5.19 13:27

Skoro obnażyliśmy islam to przyszedł czas na Stary Testament.



''Księga Powtórzonego Prawa 13:7-12

Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego - nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie.''



Księga Izajasza 14:21

''Przygotujcie rzeź dla jego synów

z powodu niegodziwości ich ojca.

Niech nie powstaną i nie wezmą świata w dziedzictwo,

niech nie napełnią miastami powierzchni ziemi!''



Jeśli kogoś interesuje więcej po prostu wpiszcie sobie najstraszniejsze cytaty z biblii.

A katolików zapraszam do wyzywanie mnie od lewaków, szmat komunistycznych itp, wam to już niewiele pomoże.