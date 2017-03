Ks. prof. Dariusz Oko o odwoływaniu wykładów Rebekki Kissling: Lewacki, neomarksistowski terror

reklama

Ksiądz profesor Dariusz Oko w dzisiejszej audycji "Aktualności dnia" na antenie Radia Maryja skomentował sprawę odwoływania wykładów Rebekki Kissling na polskich uczelniach wyższych.

Spotkanie z amerykańską działaczką pro-life i prawniczką, odbywającą obecnie wizytę w Polsce odwołano m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim.

Ksiądz Oko zwrócił uwagę, że na uniwersytetach blokowana jest idea obrony życia, podczas gdy dopuszczone jest głoszenie poglądów skrajnie lewicowych, ateistycznych, niekiedy kontrowersyjnych.

"Na tych uniwersytetach swobodnie promuje się ideologię Gender. Mogą przemawiać najbardziej skrajni lewacy, ateiści walczący z religią i Kościołem, np. pan profesor Hartman w Krakowie, który napisał, że kazirodztwo to najwyższa forma miłości rodzinnej (…). To jest przemoc polityczna, terror poglądów"- stwierdził ksiądz profesor.

W ocenie księdza Oko promowanie aborcji czy eutanazji w przestrzeni publicznej również jest szaleństwem i przemocą.

"Popatrzymy z jakim szaleństwem, z jaką przemocą mamy do czynienia. To jest bardzo smutne, ale zarazem objawia prawdę o naszych przeciwnikach, jak ci ludzie nisko upadli. Skoro są gotowi do stosowania przemocy, to potwierdzają słowa matki Teresy z Kalkuty, która mówiła: jeżeli matki mogą swobodnie zabijać swoje dzieci, to co powstrzyma Ciebie i mnie, żebyśmy się nawzajem pozabijali?" – zwrócił uwagę gość Radia Maryja.

Duchowny podkreślał, że nie można akceptować „lewackich i neomarksistowskich” poglądów.

"Dopuszczają najbardziej szalone i absurdalne imprezy Genderowe, ateistyczne, a nie dopuszczają takiej [wykład Rebekki Kissling]. Jak widać, sami mają takie poglądy albo ulegają strachowi, ale to jest sprzeczne z prawem (…). Nie można ulegać terrorowi lewackiemu, neomarksistowskiemu"- stwierdził ksiądz profesor.

yenn/RadioMaryja.pl, Fronda.pl

17.03.2017, 19:30