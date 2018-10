Ks. prof. Dariusz Oko: Narzucać gender chrześcijanom, to jak żydom narzucać islam

,,To jest główne narzędzie ideologiczne ateistów, którzy są przeciwni chrześcijaństwu, wysokiej kulturze duchowej i robią wszystko, żeby to zniszczyć. Bo gender w istocie to neomarksizm, a nawet neobolszewizm w zachowaniach.

Tak, jak marksiści chcieli podbić cały świat, twierdząc, że marksizm to jest najlepsza, najbardziej naukowa teoria – wiemy jak to się skończyło – podobnie dzisiaj genderyści, czyli neomarksiści, twierdzą, że mają najlepszą teorię na świecie, którą na siłę, wszelkimi środkami politycznymi, przymusem chcą zaprowadzić'' - mówił ks. prof. Dariusz Oko na antenie ,,Radia Maryja''. Uczony kapłan wskazywał, że z perspektywy naukowej twierdzenie, jakoby istniały jakieś płcie do wyboru, jest ,,arcybełkotem'', podobnie, jak bełkotem był marksizm.

Ks. prof. Oko wskazywał, że forsowanie ideologii gender w szkołach jest rzeczą całkowicie skandaliczną.

,,Narzucać genderyzm chrześcijanom to jest podobnie, jak narzucać islam żydom. To jest przestępstwo, to jest niedopuszczalne'' - mówił.

Uczony zauważył, że zgodnie z ideologią genderyzmu wszystkie zachowania seksualne mogą być dopuszczalne, także kazirodztwo. ,,Trzeba wiedzieć, co się kryje pod tym płaszczykiem pięknych haseł o tolerancji. To, że są jacyś ludzie, którzy mają pewne skłonności, nie znaczy, że one są dobre i powinny być promowane'' - zauważył.

Przypomniał, że w w wielu krajach zachodnich ,,postępy'' genderyzmu poszły już niezwykle daleko. Na przykład w Niemczech zdarzyło się, iż profesor od wychowania seksualnego polecił 15-latkom w ramach lekcji, by każde z nich zaprojektowało ,,nowy dom publiczny, tak, żeby zaspokajał wszystkie skłonności seksualne poza zoofilią i pedofilią – bo to jest jeszcze zakazane w Niemczech''.