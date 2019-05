Ks. prof. Dariusz Oko: Marksiści mogli mordować, ich następcy - genderyści - mogą i kłamać

"Przejawia się w tym fakt, że gender jest następnikiem marksizmu, pociechą dla marksistów, którzy musieli przeżyć tragedię przegranej swojej ideologii. To tłumaczy też ich zachowanie, bo dziedziczą oni wiele schematów zachowania. Zobaczmy, że marksiści byli zdolni do każdej zbrodni w imię swojej ideologii" - dodawał w rozmowie z "RIRM".

Jak dodawał, "skoro byli gotowi mordować, to byli gotowi też kłamać".

"Proszę przyjąć założenie, że to są ateiści, którzy na miejscu Boga postawili seks. Wtedy wiele stanie się zrozumiałe. To ludzie opętani seksem" - wskazał kapłan.

"Odrzucili Boga, a jakiegoś bożka potrzebują, to postawili w tym miejscu seks. Ponieważ sami tak żyją, próbują narzucić to wszystkim. Traktują to też jako narzędzie polityczne i dlatego są tacy groźni" - wyjaśnił.