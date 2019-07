Ks. prof. Dariusz Oko: Ikea popełniła przestępstwo. Genderyzm jest jak komunizm

"Podobnie jak broniliśmy się przed ideologią komunistyczną, musimy się bronić przed ideologią genderową – niezależnie od tego, kto ją głosi i kto dopuszcza się przestępstw w imię tej ideologii. To, co te koncerny zrobiły i co robią – to, co koncern IKEA zrobił ze swoim pracownikiem – jest przestępstwem. To są ludzie, którzy zachowują się jak przestępcy. To jest brak elementarnego szacunku dla godności człowieka. Oni sobie sami zaprzeczają, bo tak głośno krzyczą o tolerancji dla swoich zachowań, a nie mają tolerancji i szacunku dla ludzi, którzy inaczej myślą. Właściwie oni sami siebie powinni podać do sądu według swoich zasad, bo sami zachowują się jak przestępcy" - stwierdził dosłownie kapłan.