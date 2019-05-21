Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
IDEOLOGIA GENDER
Ks. prof. Dariusz Oko: Gender to śmierć 21.05.2019, 17:51
gender
ideologia gender
kościół
lgbt
dariusz oko
3

Ks. prof. Dariusz Oko: Gender to śmierć

3Dodaj komentarz

  • man woman albo gender 21.5.19 18:02

    Wszyscy kiedyś umrzemy. Chyba, że Oko wierzy że będzie inaczej.

  • Piotr Nowak 21.5.19 18:16

    Zacząłem tego słuchać. Ten typ jest nie dość że zboczony, to realnie niebezpieczny.

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook