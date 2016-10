Ks. prof. Bortkiewicz: Myślą Jana Pawła II trzeba żyć i oddychać

reklama

"Karol Wojtyła to jest człowiek, który zarówno drogą sztuki, filozofii i religii zmierzał ku zgłębianiu tajemnicy. Można powiedzieć, że w jego życiorysie skupiły się te trzy najważniejsze drogi całej kultury europejskiej" - mówił na antenie Telewizji TRWAM ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, znakomity znawca myśli św. Jana Pawła II.

"Nie przyswoiliśmy sobie egzystencjalnie myśli Jana Pawła II. My tą myślą nie żyjemy, a powinniśmy nią żyć, oddychać i przyswajać każdego dnia na nowo, bo przekonujemy się z dnia na dzień, jak bardzo my tej myśli potrzebujemy. Ta myśl, wypowiadana wiele lat temu, dziś zyskuje swoją aktualność" - dodawał.

Ks. Bortkiewicz podkreślał, że nie wystarczy wydawać i zbierać dzieła Jana Pawła II. Trzeba je czytać, wnikliwie studiować - i przede wszystkim nimi żyć.

"To jest apel do ludzi młodych, dla których Jan Paweł II jest postacią historyczną. Przypomnijmy sobie jak wyglądała rzeczywistość Polski, świata i Europy 38 lat temu. To był jeszcze świat żelaznej kurtyny, podzielonej Europy. Polska była wtedy państwem z tzw. ograniczoną suwerennością. (…) To była zupełnie inna rzeczywistość, która zmieniła się dzięki Bogu, którego wprowadził Jan Paweł II tymi słynnymi słowami „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. On to powiedział i to się stało. Ucząc się Jana Pawła II, uczymy się historii i naszej tożsamości" - wskazał kaplan.

Duchowny mówił też, że moment wyboru Karola Wojtyły na papieża wydarzył się w czasach, które pod względem pewnego pojęciowego zamieszania bardzo mocno przypominają czasy współczesne.

"Podstawowym podobieństwem jest kryzys pojęć. Kiedy żyliśmy w czasach wyboru Jana Pawła II – patrząc na ten wybór z perspektywy Polski – żyliśmy w państwie tzw. demokracji ludowej. Struktura polityczna, która była radykalnym zaprzeczeniem demokraci, usiłowała nam wmówić, że jest to system jedynie prawdziwy i wiarygodny. Dzisiaj żyjemy w czasach demokracji liberalnej, która próbuje nam wmówić, że elementem istotnym tego systemu jest wolność rozumiana jako anarchia, jako zupełnie zabsolutyzowane działanie człowieka, niszczące często bezpardonowo życie drugiego. Oba systemy używały pojęć takich jak: demokracja, prawa człowieka, wolność, godność, ale to były pojęcia zupełnie wypaczone. Mimo że zmieniły się treści tych pojęć, nadal pozostają one zafałszowane, a w związku z tym pozostaje zafałszowane pojęcie prawdy. Tak jak Jan Paweł II w liście do rodzin kiedyś pisał, że kryzys pojęć to jest kryzys prawdy, tak to zdanie dotyczyły zarówno tamtej rzeczywistości, jak i obecnej" - powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr na antenie Telewizji TRWAM.

bbb/radiomaryja.pl





17.10.2016, 15:40