Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Wojna religijna w łonie Kościoła katolickiego w Polsce

Katolik Nacjonalista 10.4.19 12:42

Ciemnogród i zacofanie. Jak można palić książki, i udawać że mają jakąś magiczną moc? Ludzie, co my mamy 12 wiek? Ogarnijcie się, bo cofacie się w czasie.



A tak w ogóle to Harry Potter to ładna książka, pouczająca opowieść o przyjaźni, walce ze złem, poświęceniu i dobru, znacznie lepsza od biblii.