Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Wielka wojna światopoglądowa o gender

Jak mówi kapłan, w ubiegłym roku minęło 50 lat od rewolucji seksualnej 1968 roku, która w dużym stopniu zmieniła świat zachodni. Ta rewolucja przychodzi do Polski z pewnym opóźnieniem i to sprawia, że elementy zachodniej rewolucji obyczajowej stały się częścią polskiej debaty publicznej. Uczony wskazuje, że w Polsce jest potrzebna merytoryczna debata o gender, choć jest niezwykle trudna. W ocenie kapłana spory mogą być nieco spokojniejsze po wyborach parlamentarnych i prezydenckich; w istocie jednak Polska nie wyróżnia się na tle innych krajów zachodnich co do ostrości debaty, bo także w innych krajach debata o genderyzmie jest niezwykle zacięta.