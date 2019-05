Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Walec zmian obyczajowych przetacza się przez Polskę

Tomek 9.5.19 9:13

Dokładnie - ludzie chodzą do kościoła bardziej z tradycji niż z miłości do Chrystusa. A przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, co Pan Jezus dla nas zrobił i dojdziemy wówczas do wniosku, że wyratowanie nas z piekła i danie nam Niebo to jest coś tak niewyobrażalnie wspaniałomyślnego - zwłaszcza dla takich jak my niewdzięczników - że zapala się ogień miłości dla Boga. Ja przeszedłem tę drogę albo dalej przechodzę i widzę jak byłem niewdzięczny! Zresztą chyba siostrze Faustynie Pan Jezus mówił o naszej polskiej niewdzięczności. Zapominamy o najważniejszym przykazaniu miłowania Boga z wszystkich sił!