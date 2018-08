Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Sprawa McCarricka - trzęsienie ziemi w Kościele w USA

- To jest wielkie trzęsienie ziemi. Spowodował je zakaz publicznego sprawowania sakramentów, który kilka tygodni temu otrzymał abp Theodore Edgar McCarrick. Został również wykluczony z kolegium kardynalskiego – mówił ks. prof. Andrzej Kobyliński z Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Jedna z twarzy odnowy Kościoła katolickiego USA abp Theodore Edgar McCarrick przyznał się, że wykorzystywał seksualnie dzieci, kleryków i młodych księży.

Ks. prof. Andrzej Kobyliński zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z gigantycznym skandalem. - W USA wojna z pedofilią w Kościele katolickim trwa już nawet 40-50 lat. Po 2002 roku wydawało się, że powoli kościół amerykański rozwiązuje skutecznie problem. Wiemy, że jest to problemem ogólnoświatowy i spotykamy ją w każdej kulturze, we wszystkich religiach – podkreślił gość Polskiego Radia 24.

Naukowiec z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mówił o tym, dlaczego nie udało się do tej pory rozwiązać problemu pedofilii w kościele. - Ten dramat zaczyna narastać w latach 70. Niestety w latach 80. i 90. nikt nie chciał się sprawą zająć. W 2002 roku Kościół katolicki przymuszony przez opinię publiczną musiał podjąć radykalne decyzje. Została powołana specjalna komisja, która przez 2 lata sprawdziła wszystkich księży pracujących w USA w latach 1950-2002. Raport nie uwzględnił biskupów, kardynałów i arcybiskupów – mówił ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Całej rozmowy można posłuchać TUTAJ

mod/Polskie Radio