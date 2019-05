Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Musimy obudzić się ze snu

Okazało się, że w proceder był zaangażowany jeszcze jeden kleryk ze wschodu Polski. Ks. Kobyliński uważa, że jest praktycznie niemożliwe, by władze seminariów czy inni klerycy nie wiedzieli o uzależnieniu kleryków od pornografii dziecięcej. "Podejrzewam, że w ten haniebny proceder byli zaangażowani także inni klerycy w tych seminariach. Nie mogę zrozumieć tego, że po aresztowaniu diakona w Tarnowie przystąpiono normalnie do uroczystości święceń kapłańskich" - powiedział.

Kapłan jest przekonany, że fundamentalną kwestią jest zmiana mentalności. Potrzeba jest w jego ocenie wielka praca mediów, bo to one w innych krajach zmieniały świadomość. Ksiądz nawiązał tu do nowego filmu Tomasza Sekielskiego; jak stwierdził, to wstrząs, ale wstrząs największy jest dopiero przed nami. Chodzi tu zwłaszcza o prałatów ks. Franciszka Cybulę i ks. Henryka Jankowskiego. "Ci dwaj prałaci - ks. Cybula i ks. Jankowski - to dwa filary zaangażowania Kościoła katolickiego w powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i odzyskania przez Polskę niepodległości" - podkreślił.