Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Kościół w Polsce czekają bolesne chwile

Ks. prof. Andrzej Kobyliński mówił w rozmowie z portalem ,,wPolityce.pl'' o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce i jego odbiorze społecznym. W tym kontekście nawiązano między innymi do filmu ,,Kler''. W jego ocenie obraz ten mówi wiele ,,nie tyle o Kościele katolickim, ile o całym naszym społeczeństwie''. Nie warto się na film ten obrażać, lepiej raczej ,,postawić trafne diagnozy dotyczące naszej obecnej kondycji moralnej''. Tu pomocna jest też sprawa ks. prałata Henryka Jankowskiego z gdańskiego kościoła św. Brygidy. Dla ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego to niejako ,,wielkie lustro, w którym może się przeglądać całe społeczeństwo i wszystkie partie polityczne''. Kapłan nie wątpi, że w najbliższych miesiącach w to lustro będziemy spoglądać ,,z wielkim bólem''.

Uczony mówił też o właściwym podejściu do zasady rozdziału Kościoła od państwa. Wskazał, że celnie rzecz ujmuje polska konstytucja. ,,Zgodnie z naszą ustawą zasadniczą nie wolno łączyć tronu z ołtarzem, ale nie wolno też walczyć z religią i spychać ludzi wierzących do zakrystii'' - powiedział. To zakłada między innymi ,,obecność symboli religijnych w przestrzeni życia publicznego''. Zachęcił przy tym do analizy debaty prowadzonej na ten temat w Niemczech odnośnie obecności krucyfiksów w instytucjach samorządowych i państwowych Bawarii. W Polsce należy w ocenie ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego rozmawiać na gruncie pogłębionych argumentów filozoficznych, kulturowych i światopoglądowych, odrzucając złe emocje i banalność.