Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Jak zmieni się Kościół w XXI wieku

– W najbliższych dziesięcioleciach ukształtują się nowe modele funkcjonowania Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Sądzę, że punktem zwrotnym w tym procesie będzie spotkanie ojca świętego z przewodniczącymi episkopatów z całego świata, do którego dojdzie w lutym. Będzie ono dotyczyło odpowiedzialności biskupów za skandal wykorzystywania seksualnego przez księży katolickich dzieci oraz osób dorosłych. Ten dramat, na wielu kontynentach, ukazał niewydolność instytucji Kościoła katolickiego. Wraz z tym problemem pojawia się pytanie o to, jak zreformować rozumienie papiestwa, kapłaństwa, czy urzędu biskupiego, by nie doszło do powtórki wydarzeń związanych z pedofilią – dodał duchowny.