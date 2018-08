Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Jak uniknąć pogrzebu katolicyzmu

Czym grozi pentekostalizacja chrześcijaństwa? Katolicyzm może rozpłynąć się w nowej, globalnej rzeczywistości, rezygnując ze swoich tradycji, ostrzega ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

,,Prowadzimy do pogrzebu katolicyzmu w tradycyjnej formie. Pozostaje przywiązanie do Jezusa Chrystusa, mówi się o zbawieniu. Zostają zachowane podstawowe prawdy chrześcijańskie, natomiast wyrzuca się za burtę to wszystko, co było typowe dla katolicyzmu'' - mówił uczony kapłan w rozmowie z PChTV.

,,Trzeba wiedzieć, co się w ogóle wokół nas dzieje. Z tym mamyw Polsce ogromny problem. Po pierwsze wiedza, gdy chodzi o przemiany religii chrześcijańskie na przestrzeni zwłaszcza ostatnich 20 lat. Po drugie, chęć obrony własnych tradycji. To kwestia pewnego wysiłku intelektualnego i moralnego. Trzeba podjąć to wyzwanie. Ono wcale nie jest proste'' - dodawał.