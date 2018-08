Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Dlaczego pustoszeją seminaria?

Ks. prof. Andrzej Kobyliński, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opublikował na łamach tygodnika ,,Do Rzeczy'' obszerny artykuł o skandalach seksualnych w Kościele katolickim w Irlandii. Uczony kapłan porusza w im pewien szczególnie istotny wątek, a mianowicie homoseksualnej kultury, która opanowała irlandzkie seminaria duchowne, co doprowadziło w efekcie do ich zamknięcia. W tym kontekście stawia ks. Kobyliński odważne pytanie: ,,Może warto uwzględnić dramat Irlandii także w naszej polskiej dyskusji, dotyczącej głębokiego kryzysu powołań kapłańskich i zakonnych? Dlaczego bardzo gwałtownie pustoszeją nasze seminaria duchowne?''.