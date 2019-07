Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Czy pentekostalizacja jest nową Reformacją?

athos 17.7.19 11:05

Głównym problemem dzisiejszego katolicyzmu nie jest żadna pentekostalizacja! Modlitwy do Ducha Świętego, modlitewne czuwania, bardziej intensywne przystępowanie do sakramentów świętych (spowiedź, komunia św.), używanie sakramentaliów, to wszystko mieści się i było praktykowane w Kościele katolickim. Pogłębiona wiara w Boga, ufność, że On może (jeśli ZECHCE) chorego uzdrowić czy dokonać jakiegoś innego cudu, wskazuje na żywą obecność Boga w naszym życiu. To jest jak najbardziej katolickie i zaistniało znacznie wcześniej niż u zielonoświątkowców. Złe jest natomiast upodobnianie Kościoła do świata i jego wymagań tak, jak się to dzieje teraz za Franciszka. Złe jest łamanie nierozerwalności małżeństwa, świętokradcze przyjmowanie komunii św. czy lekceważenie spowiedzi. Złe są liczne zapowiedzi dopuszczenia kobiet do święceń wbrew ostatecznemu orzeczeniu przez św. Jana Pawła II. W Kościele katolickim zawsze doceniano ludzki rozum jako pomocny (do pewnego stopnia oczywiście) do podbudowy wiary w Boga, ale nie w taki sposób, jak to czyni obecnie wielu zachodnich teologów. Jeszcze raz: pentekostalizacja nam nie zagraża, zagraża w Kościele coraz większe zapominanie o Bogu, o Jego głosie, o Jego działaniu i o Jego miłości do człowieka.