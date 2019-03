Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Co zmienił watykański szczyt o pedofilii?

To było bardzo ważne wydarzenie. Szczyt z pewnością przyczyni się do jeszcze większego uwrażliwienia nie tylko katolików, ale także przedstawicieli innych religii na problem pedofilii. Pedofilia to kwestia uniwersalna, to plaga globalna, która dotyczy wszystkich kultur i religii, w tym, niestety, Kościoła katolickiego - powiedział w audycji Terlikowski na Froncie ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.