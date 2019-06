Dekretem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy ks. prałat Roman Kneblewski został odwołany z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Biskup uzasadniając swoją decyzję podał powody z jednej strony enigmatyczne, z drugiej - mylne. Ks. Kneblewski odwołuje się od tego werdyktu - najpierw do biskupa, a jeżeli to nie pomoże, to do Stolicy Apostolskiej. Życząc księdzu prałatowi powodzenia w tych zamierzeniach polecamy jego oświadczenie w tej sprawie: