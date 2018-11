"W tym grobie mieści się wszystko, co dla nas najważniejsze?", "Śmierć przyszła za wcześnie/nie w porę"? Ksiądz Piotr Śliżewski w kolejnym- trzecim- odcinku REKOLEKCJI żałobnych "To jeszcze nie koniec!" mówi o tym, dlaczego zatrważają go niektóre napisy na grobach naszych bliskich i wyjaśnia, jak zapełnić pustkę po zmarłym.