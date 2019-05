Ks. Piotr Pawlukiewicz: Umrzyj, zanim umrzesz - nie umrzesz, gdy umrzesz!

Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz – ten zawile brzmiący tytuł to temat spotkania z cyklu Ale Gość organizowanego przez Duszpasterstwo Akademickie Na Skale, który odbył się w Kolegiacie Łaskiej.

Ks. Piotr z właściwym sobie poczuciem humoru, posługując się jak zawsze licznymi przykładami z życia, mówił o pełni życia. Można żyć albo wegetować. Można żyć w Bogu, bądź w "matrixie". Można być sobą, albo ciągle grać, udawać kogoś, kim nie jestem. Trzeba zadać śmierć temu wszystkiemu co jest udawaniem, zanim umrzemy, by doświadczyć prawdziwego życia w Bogu- mówił ks. Pawlukiewicz.

Ks. Piotr przestrzegał przed duchowym umieraniem już tutaj na ziemi. Mówił, że do naszego umierania przyczynia się grzech zwłaszcza utrwalony, dlatego najlepszym lekarstwem i metodą, by pobudzić się do prawdziwego życia jest Sakrament Spowiedzi.