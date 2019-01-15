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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Śmierć, sąd, wieczność 15.01.2019, 11:00
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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Śmierć, sąd, wieczność

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  • andrzejhahn3 15.1.19 11:47

    kolejne sekciarskie brednie

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