Ks. Piotr Pawlukiewicz: Dlaczego mamy mało dzieci?

Krótka katecheza księdza Piotra Pawlukiewicza uprzytamnia nam, że posiadanie dużej ilości dzieci to milowy krok do Nieba. I nie chodzi tutaj o ideologię wielodzietności, ale o to, że Bóg powołuje nas nie do egoizmu i wygody życia, ale do „bycia dla Innych”. Nasza wygoda i troska o sprawy materialne może nas zepchnąć w czeluści Piekła. Albo szybko zrozumiemy zamysł Boga odnośnie człowieka, albo stracimy życie Wieczne w Niebie!