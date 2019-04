darek 12.4.19 10:44

Pytam spokojnie, bez złośliwości.

Skoro cierpienie jest darem, to:

1. Dlaczego jednych Bóg obdarza bardziej, innych prawie w ogóle. Owszem, każdy ma swój krzyż, a niektórzy to mają całe życie piekło.

2. Dlaczego będąc wolnymi ludźmi nie możemy go odrzucić. Słyszę co chwile, że Bóg szanuje naszą wolność i na siłę nam nie pomaga. Dlaczego wbrew naszej woli zsyła cierpienie?

3. Bóg jest pomysłodawcą cierpienia? Skoro jest darem, to znaczy, że jest dobre.