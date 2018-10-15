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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Chrześcijaństwo to skok z wielkiej skoczni 15.10.2018, 15:30
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Fot. Pixabay, CC 0

Ks. Piotr Pawlukiewicz: Chrześcijaństwo to skok z wielkiej skoczni

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