Ks. Piotr Kieniewicz: Jak zmienić swoje małżeństwo?

Co ksiądz może wiedzieć o małżeństwie? - Pewne małżeństwo przyznało mi się, że wiele ciekawych rzeczy, potwierdzeń i pewnych korekt znaleźli w tej książce - mówił ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, autor książki pt: "Małżeński labirynt" - Małżeństwo to zalążek rodziny, który później ma dawać obraz całego kościoła.

Jeżeli mamy mocne małżeństwo, mamy mocną rodzinę, jeżeli mamy mocną rodzinę, mamy mocny kościół - dodawał - Chciałem, żeby to było świadectwo mojej pracy z małżeństwami, tego, co małżonkowie przede mną odkryli, tego co sam odczytuję w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła. Tam jest ogromna mądrość - podkreślał duchwony.