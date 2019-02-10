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ks. Piotr Glas: Przekleństwa i samobójstwa w rodzinie [WIDEO] 10.02.2019, 11:11
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piotr glas
fot. youtube.com/salvetv

ks. Piotr Glas: Przekleństwa i samobójstwa w rodzinie [WIDEO]

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