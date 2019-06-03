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Ks. Piotr Glas: PRAWDZIWE znaki działania Ducha św. w duszy 3.06.2019, 12:40
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Ks. Piotr Glas: PRAWDZIWE znaki działania Ducha św. w duszy

Trzeba dziś otwierać się na działanie Ducha Świętego bardziej niż kiedyś - przypomina ks. Piotr Glas. - Potrzeba jednak rozwagi i umiejętności odróżniania Bożego Ducha od duchów zwodzicielów. Oddanie swojego życia duchowego Maryi gwarantuje prawidłową ścieżkę duchowego rozwoju. Ks. Piotr Glas uczy także, po czym rozpoznać, że Duch Święty owocnie w nas działa oraz przypomina, że działanie Ducha Świętego to nie tylko uzdrowienie i fajerwerki, ale wezwanie do oczyszczenia, realnego kroczenia za Jezusem Ukrzyżowanym. Zapis konferencji wygłoszonej na Forum Charyzmatycznym w Szczecinie, 12 maja 2018 roku.
 
 

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  • Stachu 3.6.19 12:52

    Na prośbę ks. biskupa Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy informację dotycząca ks. Piotra Glasa.
    Ten były członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a obecnie pracujący w diecezji Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w ostatnim czasie prowadzący w Polsce wiele sesji rekolekcyjnych, dni skupień oraz warsztatów - nie posiada formalnej zgody na pełnienie posługi egzorcysty.
    Ponadto, podając się za egzorcystę, dopuszcza się on praktyk, których nie wolno stosować.
    Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.
    Ks. Piotr Grzywaczewski, Kanclerz Kurii

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