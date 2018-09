Ks. Piotr Glas: Piekło istnieje i jest przerażające

Czy wciąż potrzebni są egzorcyści? Dlaczego ludzi bardziej ciągnie do zła niż do dobra? Czy piekło jest puste? Kto do niego trafi? Jaką rolę pełni Maryja w walce duchowej?

- Bycie egzorcystą to ciężki kawał chleba i nikomu nie polecam, ale ktoś to musiał robić. Od dwóch nie zajmuję się aktywną częścią egzorcyzmów – mówił ks. Piotr Glas

- Codziennie mam po dziesiątki maili. Nie dam rady odpowiadać. To wielki ból dla mnie, bo nie wiem co mam z tym robić. Dla mnie to ogromny dramat – dodawał

- Świat duchowy istnieje, czy chcę, czy nie. Piekło istnieje i jest przerażające – podkreślał

Według niego, „młodzi ludzie wchodzą w terytorium, do którego nie powinni nigdy wchodzić”.

- Za każdym "Zdrowaś Maryjo" upokarzam szatana i widziałem na własne oczy, co szatan mówił - zaznaczył duchowny.

dam/Youtube - Salve TV

(Rozmowa z dn. 4 maja 2018 r.)