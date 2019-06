Ks. Piotr Glas: Nadchodzi tajfun. Jesteśmy na początku kryzusu!

Nadchodzi tajfun. Biskupi "dla dobra Kościoła" tuszowali przestępstwa seksualne. Teraz zapłacimy za to wysoką cenę - mówi ks. Piotr Glas w rozmowie z portalem pch24.pl.

"W moim odczuciu w filmie nie przedstawiono tylko zbrodni seksualnych na dzieciach, ale co tu dużo mówić, okropną demoniczną rzeczywistość, która ma miejsce w trakcie dokonywania takich czynów! W momencie, kiedy zobaczyłem ogrom zła, jaki zobrazowali Sekielscy czułem się fizycznie bardzo źle i to w taki sposób, którego miałem nadzieję nigdy już więcej nie doświadczę" - stwierdził w rozmowie z Tomaszem Kolankiem.

"W moim przekonaniu nie jest to tylko film o strasznych czynach seksualnych dokonywanych na dzieciach. Nie! Jest to też film pokazujący jak ogromne jest spustoszenie duchowe naszych czasów, na które nie ma, nie było i nigdy nie będzie miejsca w Kościele Katolickim" - dodał.

Jak podkreślił ks. Glas, do pedofilii dochodzi wprawdzie w całym społeczeństwie, nie tylko w Kościele. Ale nie można w ten sposób zamykać dyskusji. "Problem polega jednak na totalnym zakłamaniu i nieporadności tych wszystkich, którzy byli i są odpowiedzialni za to, że doszło i nadal dochodzi do takich sytuacji! Zło powinno być wypalone gorącym żelazem. Zło powinno być potępione i zniszczone w swym zarodku!" - zaznaczył.