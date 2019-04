Ks. Piotr Glas: Maryja- najlepsza przewodniczka w czasach zamętu

Angelus 13.4.19 12:27

Wciąż się zastanawiam, na jakich przesłankach oparty jest kult Maryi. W biblii przy świadkach odzywa się tylko raz i mówi "czyńcie wszystko cokolwiek wam powie" Nie wnikam w autentyczność tych słów, ale nawet jeśli są prawdziwe to co nam mówią o tej kobiecie? Ano tyle, że była bezwolną istotą. Dlaczego zatem 2000 potem jest tylu wierzących w cuda jakie może czynić? No i jeszcze jedno. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, ale takiego najlepszego od dzieciństwa. Wasze drogi się rozeszły, on poszedł na medycynę i został wziętym lekarzem, ale wasza przyjaźń nie wygasła. Mówi do ciebie - jeśli tylko na cokolwiek zachorujesz przychodź do mnie o każdej porze dnia. Zdarzyło się, że zachorowałeś i co robisz? Dzwonisz do jego matki, żeby poprosiła go, żeby cię przyjął.