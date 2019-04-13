Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
WIARA
Ks. Piotr Glas: Maryja- najlepsza przewodniczka w czasach zamętu 13.04.2019, 11:44
ks piotr glas
maryja
wiara
przewodnik
modlitwa
zdj. screen Youtube
3

Ks. Piotr Glas: Maryja- najlepsza przewodniczka w czasach zamętu

3Dodaj komentarz

  • TriduumBiałejKiełbasyChrzanuIŻołądkowejGorzkiej 13.4.19 12:16

    Cwany magik znowu tumani. Brzęczy biżuterią jak stara pudernica i szuka ofiar wśród młodzianków. Dałbym sobie rękę uciąć za to, że prowadzi podwójne życie i pytanie tylko, czy kogoś krzywdzące. Ale nie dam sobie uciąć, bo mi nie odrośnie, jak powiedział znający się na tym Żongler Hostiami alias Duda Andrzej.

  • Angelus 13.4.19 12:27

    Wciąż się zastanawiam, na jakich przesłankach oparty jest kult Maryi. W biblii przy świadkach odzywa się tylko raz i mówi "czyńcie wszystko cokolwiek wam powie" Nie wnikam w autentyczność tych słów, ale nawet jeśli są prawdziwe to co nam mówią o tej kobiecie? Ano tyle, że była bezwolną istotą. Dlaczego zatem 2000 potem jest tylu wierzących w cuda jakie może czynić? No i jeszcze jedno. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, ale takiego najlepszego od dzieciństwa. Wasze drogi się rozeszły, on poszedł na medycynę i został wziętym lekarzem, ale wasza przyjaźń nie wygasła. Mówi do ciebie - jeśli tylko na cokolwiek zachorujesz przychodź do mnie o każdej porze dnia. Zdarzyło się, że zachorowałeś i co robisz? Dzwonisz do jego matki, żeby poprosiła go, żeby cię przyjął.

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook