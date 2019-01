Ks. Piotr Glas: Kim są fałszywi prorocy i jak ich rozpoznać?

30.1.19 20:45

Bojkot artykułu Nie czytam Tylko nagłówek . Nie chcesz spotkania z fałszywymi prorokami to przede wszystkim omijaj świątynie i wszelkie inne zgromadzenia instytucjonalne lub nie . Kup sobie Biblię i od czasu do czasu czytaj i rozmyślaj o tym co czytasz . A potem rozmawiaj o Bogu i Jego Synu z najbliższymi na podstawie tego co wyczytasz . I to wystarczy . To , o czym piszę znajdziesz w Piśmie Świętym .