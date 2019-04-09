Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
WIARA
Ks. Pawlukiewicz: Przestańmy handlować modlitwą z Panem Bogiem! 9.04.2019, 8:55
wiara
modlitwa
handlowanie
bóg
ks pawlukiewicz
screenshot Youtube
2

Ks. Pawlukiewicz: Przestańmy handlować modlitwą z Panem Bogiem!

2Dodaj komentarz

  • Jarosław Leśny 9.4.19 9:07

    Zważywszy na egoizm to proszę księdza nie możliwe, nawet modląc się za kogoś mamy na uwadze własne dobro po śmierci.
    Taki biznes...

  • Kultura wy\\305\\274sza 9.4.19 9:17

    A za mszę 100 zł. I tyle w temacie

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook