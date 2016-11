reklama

Są takie osoby, co do których trudno mieć przekonanie, że po śmierci trafiły do Nieba. Ale czy to znaczy, że nie ma sensu modlić się za ich dusze? Czy jest sens modlić się za Hitlera, albo Judasza? Odpowiada ks. Piotr Pawlukiewicz.

13.11.2016, 10:40