Ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP: Prośby Matki Bożej z Fatimy zostały spełnione!!

Tomasz Wandas, Fronda.pl: To orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek” – mówił Jan Paweł II w sanktuarium w Fatimie, 12 maja 1982 roku. Czy aktualne jest i dziś?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP: „Łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona” – te mocne stwierdzenie wypowiedział papież Benedykt XVI podczas swej pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010. Ponadto symboliczne są pierwsze słowa papieża Franciszka w Fatimie, który powiedział, że przybywa jako pielgrzym pokoju i błaga o zgodę między narodami. Papież mówił również o obaleniu murów. To jest jasne nawiązanie do aktualnej sytuacji na świecie, gdzie – jak często zaznacza papież – toczy się trzecia wojna w kawałkach.

Jaka jest istota przesłania fatimskiego?

Orędzie z Fatimy można streścić w trzech słowach: pokój, papież i pobożność, czyli modlitwa.

Objawienia fatimskie są w sposób szczególny związane z papiestwem. Jak wiemy, zamach na św. Jana Pawła II miał miejsce 13 maja 1981 r. Było to w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie i o tej samej godzinie (po 17.00). Zamach można połączyć z trzecią tajemnicą fatimską, w której jest mowa o biskupie ubranym na biało, do którego strzelano z broni palnej. Ponadto Matka Boża prosiła o nawrócenie, pokutę, modlitwę różańcową i nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca. A wszystko po to, aby uchronić świat przed odejściem od Boga. To zaproszenie jest skierowane do każdego z nas.

Skoro wszystko zostało już wyjaśnione, dlatego zatem sprawa Fatimy budzi dziś tak wiele emocji?

Dzieje się tak dlatego, że objawienia fatimskie dotykają naszego życia i biegu historii świata. Nie sposób zrozumieć dziejów Europy, Jana Pawła II i upadku komunizmu bez orędzia fatimskiego. Niektórzy zwracają uwagę na daty związane z II wojną światową. W dniu, w którym w Fatimie było pierwsze objawienie, czyli 13 maja 1917 r. na biskupa został wyświęcony ks. Eugenio Pacelli, późniejszy Pius XII. Ten papież powierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi 8 grudnia 1942 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bieg II wojny światowej zmienił się w krótkim czasie po tym akcie, bo już 2 lutego 1943 r., czyli w Ofiarowanie Pańskie miało miejsce zwycięstwo nad wojskami niemieckimi pod Stalingradem. 8 września, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Włosi pozostawili Niemców i przeszli na stronę Aliantów, co miało to kluczowe znaczenie w przebiegu II wojny światowej. 15 sierpnia 1944 r., czyli w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej wojska Alianckie wylądowały w Tulonie na południu Francji, a to ostatecznie zmieniło układ sił w Europie zachodniej. Zakończenie wojny miało miejsce 8 maja 1945 r., kiedy w Kościele wspominamy Matkę Bożą Pompejańską. To tylko niektóre daty, które dają wiele do myślenia.

Wszyscy znamy już dziś tajemnice fatimskie. Co natomiast z prośbą Matki Bożej dotyczącą Rosji, czy Rosja się nawróci? Jeśli nie to z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć?

Siostra Łucja powiedziała, że akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał papież Jan Paweł II 25 marca 1984 r. w łączności z biskupami świata był wypełnieniem woli Matki Bożej. Po 20 latach – ze wzruszeniem w głosie – wspomniał o tym akcie św. Jan Paweł II podkreślając, jak wielkie miał on znaczenie dla historii świata. Rzeczywiście ZSRR przestał istnieć, a – co ciekawe – podpisanie rozpadu bloku państw komunistycznych, zwane porozumieniem białowieskim, miało miejsce 8 grudnia, czyli w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Nawrócenie Rosji, to oczywiście coś więcej niż tylko zmiana instytucjonalna. Chodzi o powrót do Boga ludzi, którzy w tym kraju w znacznej mierze są jeszcze daleko od wiary.

Jaki jest związek Fatimy z Polską?

Polska jest najprawdopodobniej jedynym krajem na świecie, w którym tak szybko rozprzestrzeniło się nabożeństwa fatimskie, które jest w ok. 72% parafii w Polsce. Sama zaś tzw. Polska Fatima, czyli sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem jest odwiedzane rocznie przez ponad milion wiernych. To świadczy o głębokim związku Polski z Fatimą.

Maryja ukazuje dzieciom piekło, mówi, że aby ratować przed nim grzeszników należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, czy takie zawierzenie jest potrzebne, czy nie wystarczy wyłącznie wiara w Chrystusa, przecież jako chrześcijanie powinniśmy się odwoływać przede wszystkim do ewangelii, a w niej o takich zawierzeniach mowy nie ma…

Objawienia fatimskie nie są sprzeczne z ewangelią, ale są komentarzem do niej. W Piśmie świętym niejednokrotnie jest mowa o piekle, gehennie. Matka Boża – jak kochająca matka – przestrzega przed piekłem. Stąd zachęta do obchodzenia pięciu pierwszych sobót miesiąca, do życia w stanie łaski uświęcającej, komunii święta, modlitwy różańcowej. Maryja chce szczęścia ludzi, dlatego objawiła się w Fatimie.

Dziękuję za rozmowę.

