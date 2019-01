Ks. Paweł Bortkiewicz TChr: O pochowaniu Pawła Adamowicza w bazylice

matis89 17.1.19 14:15

To jest właśnie lewakoateizm czyli dziś nie dążenie do żadnego już nieistniejącego ateizmu tylko udawanie katolika przy publicznym religijnym promowaniu religijinych praw antychrysta, walcząc z Prawem Boga. Za życia wróg KK, a teraz lewakoateiści chcą go wciskać w ramy katolika. Zresztą jest masa polityków lewakoateistów którzy walczą z Prawem BOga i na siłę podają się za katolików udając głupich, to właśnie lewakoateistom się bardzo podoba, to ich Religia Światowa fałszu i podróby.