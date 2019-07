Ks. Paweł Bortkiewicz: Lewactwo atakuje brutalną, wulgarną parodią religii

Filip 15.7.19 22:12

Co za brednie, w żadnym kraju nie ma takiego ataku na kościół katolicki jak w Polsce, przyczyn jest wiele ale wg mnie najważnieszą jest fakt że jedynie kościół katolicki polski nie chce zaakceptować zmian zachodzących w społeczeństwie.

Kościół nie chce przyjąć do wiaomości że ludzie mają dość wątpliwych prawd głoszonych przez księży, mają dość niedemokratycznych praktyk nawoływania do podporządkowania się. Kobiety są tej kościelnej dyktaturze podwójnie krzywdzone. Kolejny dowód na zerowy autorytet kościoła, brak miłości tylko sianie niezgody, wytykanie.

Relatywizm jest bardziej potrzebny niż się wydaje, dogmaty katolickie dla jednych wydają się nie do obejścia podczas gdy środowiska LGBT i inne ruchy już dawno żyją w pełnej symbiozie z kościołem na zachodzie. Relatywizm pozwala szerzej spojrzeć na chrześćjaństwo i Boga. Bóg jest jeden i nie każdemu musi się podobać jak kościół Polski rości sobie do niego prawo.

Nieskutecznie zresztą, wszyscy moi znajomi i rodzina mają Boga w sercu, nie potrzebują zepsutej instytucji dziadków w sutannach i ich średniowiecznych wywodów. Coraz więcej ludzi przeciera oczy ze zdumienia jak to wogóle możliwe że w XXI wieku jest jeszcze miejsce na takie mydlenie oczu. Stąd wielka potrzeba relatywizmu, refleksja na temat Boga i to bez dychotomii.

Kościół wyklucza że można być "innym"(np LGBT) i dobrym, poki kościół rozlicza to i będzie rozliczany z grzechów m.in ignorancji i pychy.