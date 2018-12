Ks. Paweł Bortkiewicz: Czuć smród zepsucia neomarksizmem

,,Pytanie, czy jest to właściwy kierunek naszej cywilizacji. Czy mamy doprowadzić do tego, żeby ludzi kierować do lasu po to, żeby się nie zezwierzęcili, ponieważ przestrzeń ludzka upadla, czyni człowieka ubestwionym? Jest to niezwykle tragiczna sytuacja'' - powiedział.

Kapłan zauważył, że i do Polski dociera już swoisty ,,smród'' z Zachodu, który filozofia neomarksistowska czyni zepsutym. Duchowny nawiązał tu do powiedzenia niemieckiego komunisty Williego Münzenberga, według którego ,,Zachód należy uczynić tak zepsutym, że aż będzie śmierdział''.