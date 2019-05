Ks. Paweł Bortkiewicz apeluje do rodziców ws. naporu genderyzmu

"Można wyobrazić sobie traumę rodziców, którzy jednak dowiadują się z amerykańskiej telewizji, że struktura biologiczna ich dziecka nie jest aż takim problemem, ponieważ można to dziecko przyuczyć do nowej płci kulturowej. Money podejmuje taki eksperyment. Bruce zostaje przemianowany na Brendę. Operacja usuwa mu szczątki narządów męskich, wytwarza atrapę żeńskich. Chłopiec jest ubierany w kolorowe sukienki i nakłaniany do zabawy z dziewczynkami. Oczywiście nie jest akceptowany, a traktowany jako odmieniec. Money posuwa się krok dalej – obu chłopców zaczyna edukować w zakresie seksualnym. Nakazuje im dokonywać analizy własnego ciała i porównywać tę analizę ze zdjęciami dorosłych osób. Doprowadza to do sytuacji, w której w wieku 12 lat Bruce/Brenda Reiner grozi rodzicom popełnieniem samobójstwa. Rodzice zmieniają wówczas terapeutę. Ten nakazuje przywrócenie pierwotnej tożsamości dziecka. Bruce/Brenda wybiera imię David, po czym przechodzi kolejną operację chirurgiczno-kosmetyczną. W wieku dojrzałym wchodzi w związek małżeński z kobietą, która miała swoje dzieci. Wydaje się, że sytuacja została ustabilizowana. Niemniej jednak w 2004 roku ten dorosły mężczyzna popełnia samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Jego brat bliźniak, który był zaniedbany przez rodziców przedawkował antydepresanty. Ta historia została zarchiwizowana" - wskazał dalej.