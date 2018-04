Ks. Paweł Bortkiewicz: Alfie. Kultura śmierci wsparta przez sąd

,,Historia Alfiego Evansa pokazuje nam rozpiętość pomiędzy prawem a etyką, rozpiętość pomiędzy kulturą życia a kulturą śmierci'' - powiedział w ,,Aktualnościach dnia'' Radia Maryja ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.



,,Kultura śmierci została tutaj wsparta przez formalne decyzje sądu brytyjskiego, który odmówił z jednej strony dziecku prawa do życia, a z drugiej strony odmówił rodzicom tego dziecka prawa do opieki nad nim'' - powiedział kapłan. ,,Trybunał w Strasburgu właściwie nie wnikając w istotę rzeczy zajął się tylko stroną formalną, stroną zgodności orzeczeń brytyjskich z prawodawstwem brytyjskim. Ale nie zwrócił już uwagi np. na to, że te orzeczenia są w gruncie rzeczy niezgodne z Deklaracją Praw Człowieka, z Konwencją Praw Dziecka. Nie są zgodne też z Europejską Konwencją Bioetyczną'' - podkreślił.



Kapłan zauważył, że w sprawie Alfiego pojawiło się też wielkie zaangażowanie kultury życia. ,,Zabrały w tej sprawie głos bardzo poważne instytucje, takie jak Konferencja Episkopatu Polski poprzez zespół ekspertów ds. bioetycznych tej Konferencji; zabrał głos pan prezydent Andrzej Duda, zabrał głos papież Franciszek'' - podkreślił.

mod/radiomaryja.pl