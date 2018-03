Ks. Nowakowski: Prawda z takim trudem przebija się, by swobodnie rozkwitnąć w naszej polskiej rzeczywistości

„To nasz polska racja stanu, gdy upominamy się o prawdę. Pielęgnujemy historyczną pamięć, strzeżemy dobrego imienia naszej ojczyzny i naszego polskiego honoru” - mówił dziś w bazylice archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie ksiądz prałat Edward Nowakowski podczas mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Dalej dodał:

„A także, gdy bronimy życia od naturalnego poczucia aż do śmierci. Bronimy godności naszych rodzin. Chronimy pokolenie młodych Polaków przez zgubnym wpływem ideologi gender”.

W swoim kazaniu ksiądz prałat podkreślał:

„Prawda z takim trudem przebija się, by swobodnie rozkwitnąć w naszej polskiej rzeczywistości, gdzie wciąż pokutuje wśród nas to haniebne zdanie, że polskość to nienormalność”.

Zacytował też słowa księdza Jerzego Popiełuszki:

„Nie jest łatwo, gdy katolikom nie tylko zabrania się piętnował poglądy przeciwnika, lecz po prostu nie wolno im bronić wartości własnych przekonań czy przekonań ogólnoludzkich. Wobec napaści nawet najbardziej oszczerczych, którzy inny mają swobodę głosić bezkarnie.(...) Obowiązek chrześcijanina to stać w prawdzie (...)”.

Poniżej cała homilia:

