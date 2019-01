Ks. Nicola Bux: Papież nie może głosić swoich poglądów

,,Ewangelia mówi nam, że Jezus nie przyszedł, by znieść prawo, ale żeby je wypełnić. Rewolucja tymczasem obraca się przeciwko przeszłości i temu, co wciąż istnieje'' - powiedział duchowny. W ten sposób odniósł się do słów Ojca Świętego, który 2. stycznia powiedział, iż Ewangelia jest ,,rewolucyjna''.