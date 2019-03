ks. Mirosław Matuszny: Odmładzające miłosierdzie

Miłosierdzie jest szczególnym przymiotem Boga. Można by rzec, że jest wręcz drugim imieniem Tego, Który Jest/ Bóg jest miłosierny dla nas, ponieważ za nas wydał Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Owo miłosierdzie objawione w Synu Bożym eksplodowało na Golgocie, gdzie w ofierze krzyża Jezus umiłował nas do końca.

Całe Jego publiczne nauczanie, wszystkie cuda, jakie zdziałał, nauki, które wygłosił też były darem miłosierdzia dla zagubionej ludzkości, ale tam na Golgocie, gdzie nienawiść zadała ostatni możliwy cios, gdzie zło uderzyło z impetem i postanowiło zmiażdżyć Tego, Który jest Miłością, miłość miłosierna zaczęła dopiero objawiać swoją potęgę. „Ojcze, wybacz im bo nie wiedzą co czynią”. Czyż nie jest to triumf miłosierdzia? Aż po ostatnie słowa „wykonało się”, które przypieczętowały ofiarę krzyża i ostateczne zwycięstwo miłości miłosiernej.

Skąd jednak pomysł, że miłosierdzie odmładza? Słowa o odmładzaniu, kiedy człowiek usuwa spośród siebie nieprawość zaczerpnięte są z dzisiejszego pierwszego czytania. Niestety, zło i nienawiść zaślepiają człowieka, dodają mu trosk i zamiast ukierunkowywać go na twórczą miłość, kierują jego myśli, słowa i czyny w kierunku zemsty i smutku. Tymczasem człowiek został stworzony do szczęścia i miłości, do twórczego zaangażowania w świat stworzony przez Boga.