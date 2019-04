Ks. Mirosław Matuszny: Czy jestem miłosierny?

filozof 28.4.19 9:48

Jezus jest miłosierny głupie lewaki i ateusze, a jak nie pokochacie go, i nie uwierzycie fanatycznie w jego miłosierdzie, nie będziecie robić dokładnie tego co on i księża chcą, to ześle was do piekła na wieczny cierpienie, taki jest miłosierny.