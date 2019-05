Ks. Michał Twarkowski: Czym jest dobroć?

To czyny są miłością, a nie jakieś nasze dobre myśli. Bo inaczej możemy być po prostu dobrotliwi. Oczywiście dobrotliwy nie jest jakimś złym określeniem, ale czasem może określać człowieka, który dużo różnych rzeczy robi, ale nie to co trzeba, nie wtedy kiedy trzeba, nie tak jak trzeba. To co jest tu i teraz jest dla ciebie wezwaniem, aby czynić dobro!