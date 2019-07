Ks. Mariusz Pohl: Drogą miłości czy pozorów?

JONASIK 14.7.19 9:50

Najzabawniejsze jest to jak kościół tłumaczy to "cudowne" rozmnożenie tych gwoździ.

"Większa część z nich to kopie oryginalnych gwoździ, w które zostały wtopione kawałki odpiłowane od oryginału. Istnieje także możliwość, że są to relikwie trzeciego stopnia, to znaczy, że zostały potarte o te autentyczne gwoździe"

Wychodzi na to, że ja też mogę być relikwią 3 stopnia (otarłem się kiedyś o JP2)

https://misyjne.pl/na-tropie-gwozdzi-z-krzyzaa-chrystusa/