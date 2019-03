Ks. Marek Dziewiecki: Nie da się zmienić płci. Można zmasakrować ciało

- "Biorę ciebie" to znaczy, że mam świadomość, że biorę drugiego człowieka za współmałżonka, czyli nie biorę za współmałżonka zwierzę, tylko człowieka i to człowieka drugiej płci. Tak oczywiste rzeczy, które dziesięć czy dwadzieścia lat temu byłyby śmieszne, że ktoś to wyjaśnia. Teraz trzeba to wyjaśniać - mówił ks. Marek Dziewiecki