Ks. Lemański: Rzućcie Jankesom na pożarcie Lisickiego albo Sakiewicza!!!

Wydawałoby się, że ksiądz Wojciech Lemański zdążył już nas przyzwyczaić do swoich skandalicznych wpisów na Facebooku, w których bez przerwy angażuje się w politykę i atakuje obóz rządzący. Jego ostatnie słowa są jednak naprawdę szokujące. Tym razem odniósł się do listu, jaki ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego.